Россиянка показала на видео купленный в «Магните» шоколад с червями

Жительница Краснодара показала купленный в магазине «Магнит» шоколад с червями. Записанное видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах россиянка показывает две плитки шоколада одного из брендов — по обеим ползают черви белого цвета. Автор видео показывает срок годности одной из плиток — согласно ему, продукт годен к употреблению до 2027 года.

Женщина рассказала, что купила шоколад в центре Москвы в начале января. Помимо этого она купила две пачки хлебцев — они также оказались заражены паразитами.

Ранее житель Петербурга нашел червей в маринованных огурцах. Он разрезал один из огурцов вдоль и показал его содержимое: полая сердцевина огурца была заполнена червями белого цвета.