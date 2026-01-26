Россиянка показала на видео купленный в «Магните» шоколад с червями

Жительница Краснодара показала купленный в магазине «Магнит» шоколад с червями. Записанное видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На кадрах россиянка показывает две плитки шоколада одного из брендов — по обеим ползают черви белого цвета. Автор видео показывает срок годности одной из плиток — согласно ему, продукт годен к употреблению до 2027 года.
Женщина рассказала, что купила шоколад в центре Москвы в начале января. Помимо этого она купила две пачки хлебцев — они также оказались заражены паразитами.
Ранее житель Петербурга нашел червей в маринованных огурцах. Он разрезал один из огурцов вдоль и показал его содержимое: полая сердцевина огурца была заполнена червями белого цвета.