Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

«Известия»: БМПТ «Терминатор» используется танкистами России для узких задач

Российские танкисты рассказали о БМПТ «Терминатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Их комментарии опубликовали «Известия».

Военные пояснили, что используют боевую машину поддержки танков для решения узко-специальных задач. К примеру, для прикрытия ударов.

Кроме того, бойцы подчеркнули, что «Терминатор» помогает выкашивать лесополосы. Они уточнили, что 30-миллиметровые скоростные орудия способны спиливать деревья под корень. Помимо этого машина выдерживает удары авиации, в то время как пехота и танки армии России справляются со своими боевыми задачами.

До этого сообщалось, что военные группировки войск «Север» в зоне спецоперации ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков.

В Минобороны РФ добавили, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается на фронт.