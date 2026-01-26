Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 26 января 2026Россия

Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

«Известия»: БМПТ «Терминатор» используется танкистами России для узких задач
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские танкисты рассказали о БМПТ «Терминатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Их комментарии опубликовали «Известия».

Военные пояснили, что используют боевую машину поддержки танков для решения узко-специальных задач. К примеру, для прикрытия ударов.

Кроме того, бойцы подчеркнули, что «Терминатор» помогает выкашивать лесополосы. Они уточнили, что 30-миллиметровые скоростные орудия способны спиливать деревья под корень. Помимо этого машина выдерживает удары авиации, в то время как пехота и танки армии России справляются со своими боевыми задачами.

До этого сообщалось, что военные группировки войск «Север» в зоне спецоперации ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков.

В Минобороны РФ добавили, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok