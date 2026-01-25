Реклама

Наука и техника
05:47, 25 января 2026Наука и техника

Российские военные рассказали о ремонте техники в зоне СВО

Военные группировки «Север» ремонтируют технику в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Военные группировки войск Север в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков. Об этом рассказало Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Ежедневно поступает техника, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И работа проводится ежедневно. Более мелкие работы проводятся на переднем крае, в частности, наша ремонтно-эвакуационная группа», — рассказал военнослужащий с позывным Мустанг.

В Минобороны подчеркнули, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что использование 3D-печати повышает безопасность работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне СВО.

