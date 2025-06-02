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09:35, 2 июня 2025Наука и техника

Минобороны России рассказало об использовании 3D-печати в зоне СВО

МО РФ: 3D-печать повышает безопасность работы расчетов БПЛА в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Использование 3D-печати повышает безопасность работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

По словам старшего оператора FPV-дронов с позывным Ляля группировки войск «Север», 3D-принтеры облегчают работу инженеров.

«То есть мы создаем различные переходники, благодаря которым после установки дрона, уже непосредственно перед запуском, у инженера есть некоторое время, чтобы отдалиться от дрона, и уже спустя минуту-полторы дрон становится боеготовым. За это время инженер сможет уйти, остаться целым», — сказал боец.

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В январе издание Defense News сообщило, что компания Supernova Industries в рамках пилотной программы, направленной на укрепление оборонно-промышленной базы США, выиграла контракт на 3D-печать компонентов военного назначения, в частности, боеприпасов.

В ноябре в российском военном ведомстве рассказали, что специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» используют 3D-печать для ремонта техники и вооружения в зоне проведения СВО.

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