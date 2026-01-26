Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:38, 26 января 2026Путешествия

Самолет аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука

Самолет United Airlines аварийно сел в США из-за ноутбука в багажном отсеке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Самолет авиакомпании United Airlines аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука — это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 22 января на рейсе из Вашингтона, США, до швейцарской Женевы. Уточняется, что спустя примерно два часа полета самолет развернулся над штатом Мэн и сел в местном аэропорту.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Официальной причиной авиакомпания назвала «необходимость внеплановой проверки техобслуживания». Однако выяснилось, что пассажиры на борту решили использовать небольшой зазор между сиденьями и стенкой, покрытой поролоновой прокладкой, для хранения вещей. Ноутбук, который туда положили, оказался слишком тяжелым и упал прямо в багажный отсек борта.

Аналогичный случай произошел на борту этой же авиакомпании в октябре 2025 года. Тогда гаджет одного из путешественников оказался в грузовом отделении во время полета над Атлантикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В МИД России рассказали о риске вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине

    Генсек НАТО откровенно высказался о территориях Украины

    Бывший военный из Испании рассказал о зверствах ВСУ

    Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде во время прогулки с Канье Уэстом

    Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

    Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok