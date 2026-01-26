Самолет аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука

Самолет United Airlines аварийно сел в США из-за ноутбука в багажном отсеке

Самолет авиакомпании United Airlines аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука — это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 22 января на рейсе из Вашингтона, США, до швейцарской Женевы. Уточняется, что спустя примерно два часа полета самолет развернулся над штатом Мэн и сел в местном аэропорту.

Официальной причиной авиакомпания назвала «необходимость внеплановой проверки техобслуживания». Однако выяснилось, что пассажиры на борту решили использовать небольшой зазор между сиденьями и стенкой, покрытой поролоновой прокладкой, для хранения вещей. Ноутбук, который туда положили, оказался слишком тяжелым и упал прямо в багажный отсек борта.

Аналогичный случай произошел на борту этой же авиакомпании в октябре 2025 года. Тогда гаджет одного из путешественников оказался в грузовом отделении во время полета над Атлантикой.