Мир
21:33, 26 января 2026

Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

Самолет-разведчик США Poseidon замечен недалеко от порта Мурманска
Марина Совина
Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Alex Perlman / Reuters

Самолет-разведчик США P-8A Poseidon замечен недалеко от Мурманска. На это указывают данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

Разведывательный самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии несколько часов назад. Позднее он был замечен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом российского города.

В данный момент американский самолет-разведчик пропал с радаров и не фиксируется рядом с Мурманском.

Ранее самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечали в небе над Черным морем, он пролетел в направлении Сочи. Разведывательный самолет вылетел с итальянского острова Сицилия, к Черному морю он попал со стороны города Варна (Болгария). Затем он зашел в пространство Румынии и продолжил маршрут в сторону Сочи, держа дистанцию с Крымом.

