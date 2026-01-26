Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

CNN: Частный самолет с восемью пассажирами на борту рухнул при взлете в США

Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью пассажирами на борту рухнул при взлете в международном аэропорту Бангор штата Мэн в США. Об этом сообщает корреспондент CNN.

Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура опустилась ниже нуля, снегопад привел к ухудшению видимости, отметил корреспондент.

Представители аэропорта подчеркнули, что аварийные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по восточному времени (03:45 по московскому времени). Аэропорт закрыт.

Ранее частный вертолет рухнул в горах американского штата Аризона. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.