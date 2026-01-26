Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:02, 26 января 2026Путешествия

Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

CNN: Частный самолет с восемью пассажирами на борту рухнул при взлете в США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью пассажирами на борту рухнул при взлете в международном аэропорту Бангор штата Мэн в США. Об этом сообщает корреспондент CNN.

Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура опустилась ниже нуля, снегопад привел к ухудшению видимости, отметил корреспондент.

Представители аэропорта подчеркнули, что аварийные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по восточному времени (03:45 по московскому времени). Аэропорт закрыт.

Ранее частный вертолет рухнул в горах американского штата Аризона. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Французский политик набросился с критикой на фон дер Ляйен из-за Украины

    Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

    Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

    Папарацци сняли 56-летнюю Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте во время шопинга

    Муж желающей заниматься только жестким сексом женщины оказался перед тяжелым выбором

    Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

    Евродепутат сделал мрачный прогноз насчет отношений России и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok