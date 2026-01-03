Четыре человека погибли при крушении вертолета в Аризоне

При крушении частного вертолета в штате Аризона погибли четыре человека

Частный вертолет рухнул в горах американского штата Аризона. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Пинал.

Офис округа получил сообщение о падении примерно в 11:00 (21:00 по московскому времени). Крушение вертолета произошло недалеко от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор. По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.

