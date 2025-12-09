Власти уточнили место крушения самого большого в мире турбовинтового самолета под Иваново

Глава Ивановского округа Низов: Ан-22 потерпел крушение у реки Уводьстрой

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» упал на берег реки Уводьстрой вблизи деревни Иванково. Место крушения уточнил глава Ивановского муниципального округа Сергей Низов в беседе с Msk1.ru.

«Он упал на берегу, в 20 метрах от реки Уводьстрой. Жители ничего не слышали и не видели. Сейчас там не разрешено ничего. Я на месте нахожусь», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас район крушения самого большого в мире турбовинтового самолета обследуют спецслужбы и МЧС.

Ранее сообщалось, что причиной крушения Ан-22 могла стать техническая неисправность. Борт эксплуатировался более 50 лет и выполнял облет после очередного ремонта.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. На борту находились семь человек. Выживших, предварительно, нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. Расследованием ее причин займется комиссия Воздушно-космических сил России, которая выехала на место происшествия.

Ан-22 совершил первый полет в феврале 1965 года и выпускался вплоть до 1976 года. Борт вмещает до 80 тонн груза и предназначен для перевозки тяжелого вооружения и военной техники, а также для высадки десанта. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».