Россия
14:56, 9 декабря 2025Россия

Названа возможная причина крушения военно-транспортного самолета «Антей» под Иваново

«Ъ»: Причиной крушения Ан-22 под Иваново могла стать техническая неисправность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Причиной крушения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» под Иваново могла стать техническая неисправность. Эту версию назвали источники «Ъ».

По словам собеседников издания, борт эксплуатировался более 50 лет.

Ранее сообщалось, что упавший Ан-22 разрушился на части. Его фрагменты найдены на воде и земле в районе Уводьского водохранилища.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. Он совершал плановый облет после ремонта. На борту находились семь человек. Выживших, предварительно, нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. Расследованием ее причин займется комиссия Воздушно-космических сил России, которая выехала на место происшествия.

Ан-22 совершил первый полет в феврале 1965 года и выпускался вплоть до 1976 года. Борт вмещает до 80 тонн груза и предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим турбовинтовым самолетом в мире. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».

