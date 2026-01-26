Система бронирования авиабилетов Leonardo восстановила работу

Российская система бронирования Leonardo восстановила работу после сбоя

Российские системы бронирования авиабилетов «Астра», «Сирена» и Leonardo восстановили работу. Об этом сообщил директор «Ижавиа» в Telegram-канале.

«"Астра" заработала. Начали регистрацию. "Сирена" и Leonardo тоже», — написал он. Кроме того, в Telegram-канале «Крыша ТурДома» появилась информация о том, что сразу несколько аэропортов восстановили штатную работу систем регистрации. Среди них — петербургская воздушная гавань Пулково и московский аэропорт Жуковский.

О сбоях в российском сервиса бронирования стало известно 26 января. Причиной назвали проблемы на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».

