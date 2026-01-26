Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:41, 26 января 2026Путешествия

Система бронирования авиабилетов Leonardo восстановила работу

Российская система бронирования Leonardo восстановила работу после сбоя
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Российские системы бронирования авиабилетов «Астра», «Сирена» и Leonardo восстановили работу. Об этом сообщил директор «Ижавиа» в Telegram-канале.

«"Астра" заработала. Начали регистрацию. "Сирена" и Leonardo тоже», — написал он. Кроме того, в Telegram-канале «Крыша ТурДома» появилась информация о том, что сразу несколько аэропортов восстановили штатную работу систем регистрации. Среди них — петербургская воздушная гавань Пулково и московский аэропорт Жуковский.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

О сбоях в российском сервиса бронирования стало известно 26 января. Причиной назвали проблемы на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok