Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

Российские туристы застряли в Сиднее без виз из-за поломки лайнера

Собиравшиеся в круиз российские туристы застряли в Сиднее, Австралия из-за поломки лайнера Royal Caribbean. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на турагентов.

Уточняется, что группа россиян прибыла заранее в австралийский город для того, чтобы 27 января отправиться в круиз вокруг Новой Зеландии. Однако незадолго до начала путешествия им сообщили о поломке судна.

Также известно, что у многих российских туристов нет австралийской визы. В услуги входило транзитное размещение на одну-две ночи за границей. «Начали смотреть варианты, но когда такой высокий спрос — найти места сложно, и цены высокие», — рассказали турагенты.

