Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:15, 26 января 2026Мир

США ошибочно выслали подозреваемого в крупной краже

NYT: США случайно депортировали подозреваемого в краже на $100 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Миграционная служба США случайно депортировала в Эквадор мексиканца Хесона Нелона Пресилью Флореса, подозреваемого в краже украшений на 100 миллионов долларов. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Отмечается, что Миграционная служба приняла решение о депортации без совещания с полицией и прокуратурой. Опрошенные изданием эксперты назвали произошедшее «вопиющим отсутствием» координации между ведомствами и отметили, что в подобных делах депортация как ход по урегулированию дела невозможна.

Флореса задержали летом 2025 года по подозрении в участии в ограблении ювелирного магазина. Теперь мужчина может избежать наказания, подчеркивает издание.

Ранее Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США опубликовала созданный с помощью нейросети видеоролик с депортирующим мигрантов Санта-Клаусом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Паром с сотнями пассажиров затонул у берегов Филиппин

    Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

    Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей российского региона

    Аналитик ответил на заявления Украины об отслеживании запуска «Орешника»

    Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

    Женщины вспомнили о самых тяжелых и замалчиваемых деталях беременности

    МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok