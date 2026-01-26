США ошибочно выслали подозреваемого в крупной краже

NYT: США случайно депортировали подозреваемого в краже на $100 млн

Миграционная служба США случайно депортировала в Эквадор мексиканца Хесона Нелона Пресилью Флореса, подозреваемого в краже украшений на 100 миллионов долларов. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Отмечается, что Миграционная служба приняла решение о депортации без совещания с полицией и прокуратурой. Опрошенные изданием эксперты назвали произошедшее «вопиющим отсутствием» координации между ведомствами и отметили, что в подобных делах депортация как ход по урегулированию дела невозможна.

Флореса задержали летом 2025 года по подозрении в участии в ограблении ювелирного магазина. Теперь мужчина может избежать наказания, подчеркивает издание.

Ранее Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США опубликовала созданный с помощью нейросети видеоролик с депортирующим мигрантов Санта-Клаусом.