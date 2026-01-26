Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:14, 26 января 2026Спорт

Стало известно о готовности Серхио Рамоса купить «Севилью» за 450 миллионов евро

Cadena SER: Серхио Рамос купит Севилью за 450 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital готов купить «Севилью». Об этом стало известно Cadena SER.

По информации источника, принципиальная договоренность уже достигнута, а сумма сделки составит 450 миллионов евро. Рамос может стать владельцем «Севильи» до конца месяца, сейчас бывший футболист изучает финансовую отчетность клуба.

39-летний Рамос — воспитанник «Севильи», в этом клубе он начинал профессиональную карьеру. В 2005-м испанец перешел в «Реал», с которым пять раз выиграл чемпионат страны и четыре раза — Лигу чемпионов. С 2023 по 2024 год защитник снова выступал за «Севилью», а его последним клубом стал мексиканский «Монтеррей», который он покинул в январе.

В составе сборной Испании Рамос в 2008 и 2012 годах стал чемпионом Европы, а в 2010-м выиграл чемпионат мира. В его активе 23 гола в 180 матчах в футболке национальной команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok