Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:46, 26 января 2026Россия

Стало известно о смерти россиянки после обследования матки в российской клинике

В Дагестане частную клинику проверяют после смерти пациентки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom

В Дербенте в Республике Дагестан после смерти местной жительницы проверяют одну из частных клиник города. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова в беседе с ТАСС.

По ее словам, женщина не выжила после проведения медицинской процедуры.

В свою очередь, «Сапа Кавказ» сообщил в Telegram, что речь идет о 41-летней клиентке частной клиники «Доктор плюс», которой провели гистероскопию — обследование матки с помощью специального аппарата с камерой. В результате у россиянки начался сепсис, и ее в тяжелом состоянии доставили в центральную горбольницу Дербента с гнойным воспалением. Спасти женщину не смогли.

В частной клинике журналистам отказались комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось о смерти 59-летней женщины на приеме стоматолога в клинике в Дербенте. Как стало известно, сердце россиянки остановилось еще до того, как врач сделал ей анестезию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Путин встретился с российским губернатором

    Генсек НАТО неожиданно высказался о безопасности в Европе

    Смертоносный вирус бушует в Азии. Что о нем известно и угрожает ли он россиянам?

    Москву накроет метель

    Врач указал на пять неочевидных проявлений систематического недосыпа

    В России предложили новое основание для исключения из школы

    Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok