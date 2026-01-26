Стало известно о смерти россиянки после обследования матки в российской клинике

В Дагестане частную клинику проверяют после смерти пациентки

В Дербенте в Республике Дагестан после смерти местной жительницы проверяют одну из частных клиник города. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова в беседе с ТАСС.

По ее словам, женщина не выжила после проведения медицинской процедуры.

В свою очередь, «Сапа Кавказ» сообщил в Telegram, что речь идет о 41-летней клиентке частной клиники «Доктор плюс», которой провели гистероскопию — обследование матки с помощью специального аппарата с камерой. В результате у россиянки начался сепсис, и ее в тяжелом состоянии доставили в центральную горбольницу Дербента с гнойным воспалением. Спасти женщину не смогли.

В частной клинике журналистам отказались комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось о смерти 59-летней женщины на приеме стоматолога в клинике в Дербенте. Как стало известно, сердце россиянки остановилось еще до того, как врач сделал ей анестезию.