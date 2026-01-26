Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

Пушилин: Российские войска охватывают Константиновку

Российские войска охватывают Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), перерезая ключевые логистические узлы и коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что бои разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте. По словам чиновника, сражения идут в районе железнодорожного вокзала города.

«Но также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные продвигаются сразу на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, успехи Вооруженных сил России фиксируются на константиновском и краснолиманском направлениях.