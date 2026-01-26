Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 26 января 2026Бывший СССР

Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

Пушилин: Российские войска охватывают Константиновку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска охватывают Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), перерезая ключевые логистические узлы и коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что бои разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте. По словам чиновника, сражения идут в районе железнодорожного вокзала города.

«Но также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные продвигаются сразу на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, успехи Вооруженных сил России фиксируются на константиновском и краснолиманском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    На российском авторынке разглядели тревожный сигнал

    Российские нефтяные компании попросили о помощи

    В российском городе начнется процесс по делу членов азербайджанской диаспоры

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok