Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 25 января 2026Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

Пушилин: ВС РФ продвинулись на краснолиманском направлении и в Константиновке
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск сразу на двух направлениях в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Пушилина, Вооруженные силы РФ сумели продвинуться на краснолиманском направлении.

«Фиксируем продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево. Также фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи самого Красного Лимана», — написал он.

Также глава ДНР подтвердил, что российские силы демонстрируют успех в Константиновке и ряде соседних населенных пунктов. «В самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка», — добавил он.

Ранее Денис Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться. При этом речь идет не об увеличении территории военным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лучший голос на всей земле». Уиткофф сделал комплимент переводчику Путина и назвал его легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

    19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений

    Мошенники под видом «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из СМС

    Дочь Дмитрия Маликова показала видео с тренировкой на фоне обвинений в анорексии

    Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО

    Онищенко успокоил россиян на фоне вспышки вируса Нипах

    Сафонов возобновил тренировки с ПСЖ после перелома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok