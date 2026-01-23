Реклама

22:31, 23 января 2026Россия

Пушилин допустил увеличение территории России

Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

К 2050 году территория России может стать больше. При этом речь идет не об увеличении территории военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, (…) что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение», — сказал Пушилин.

По его мнению, есть страны, которые хотят стать частью России, так что речь идет не о «воинственных устремлениях».

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на севере ДНР, темпы наступления увеличились.

