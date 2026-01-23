Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвинулись на севере ДНР, темпы наступления увеличились

Российские войска продвинулись на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, площадь территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается ежедневно. В том числе успехи отмечаются в направлении Славянска.

«В особенности после освобождения Северска темпы [наступления армии России] увеличились», — подтвердил Пушилин.

Ранее стало известно о новых успехах ВС России в Константиновке в ДНР. Сообщалось, что российские военнослужащие взяли железнодорожную станцию.