Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 23 января 2026Бывший СССР

Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвинулись на севере ДНР, темпы наступления увеличились
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Российские войска продвинулись на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, площадь территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается ежедневно. В том числе успехи отмечаются в направлении Славянска.

«В особенности после освобождения Северска темпы [наступления армии России] увеличились», — подтвердил Пушилин.

Ранее стало известно о новых успехах ВС России в Константиновке в ДНР. Сообщалось, что российские военнослужащие взяли железнодорожную станцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа впустить россиян

    В ЦБ опровергли надувание пузыря цен на рынке жилья

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok