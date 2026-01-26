Реклама

Сырский раскрыл стратегию ВСУ

Сырский назвал задачей ВСУ снижение наступательного потенциала России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ключевая задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент — снизить наступательный потенциал армии России. Об этом заявил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наша ключевая задача — нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал», — заявил он.

Военачальник также подчеркнул, что современная война меняется и ВСУ меняют подход к ее ведению. По его словам, особое внимание командование украинских войск уделяет усилению подразделений беспилотных систем.

Ранее украинский офицер Сергей Волынский заявил, что ВСУ понесли тысячные потери из-за просчетов при планировании операции в Крынках Херсонской области. Он выразил уверенность, что операция провалилась из-за недостатка объективных разведданных и украинское командование должно понести ответственность за этот провал.

