15:33, 26 января 2026МирЭксклюзив

Трампу назвали дедлайн для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Дубравский: Трамп не разрешит ситуацию с Украиной после ноября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может разрешить ситуацию с урегулированием конфликта на Украине до ноября 2026 года, но в случае неудачи — потеряет к ней интерес. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Политолог напомнил, что осенью в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы, вероятно, утратят большинство.

«В таком случае Трампу станет не до Украины. Демократы попытаются запустить процедуру импичмента, а отсутствие большинства в Конгрессе серьезно ограничит свободу действий президента», — объяснил Дубравский.

При этом, по его словам, Трамп убежден: в долгосрочной перспективе Украина проиграет России на поле боя, а потому ее нужно склонить к сделке через обещания многомиллиардных инвестиций и гарантий безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова поступиться территориями в Донбассе ради заключения мирной сделки. Он призвал американскую сторону пойти на компромисс в этом вопросе.

