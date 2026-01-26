Реклама

Культура
02:27, 26 января 2026Культура

Трехкратный номинант на «Оскар» поставил русскую оперу в Париже

Трехкратный номинант на «Оскар» Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в Париже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Трехкратный номинант на «Оскар», британский актер и режиссер Рэйф Файнс поставил в парижской Grand Opéra «Евгения Онегина». Об этом сообщают «Известия».

Главную роль исполнит солист Михайловского театра Борис Пинхасович. Премьера состоится 26 января. «Евгений Онегин» стал дебютом Файнса в качестве оперного режиссера.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко.

До этого итальянский тенор Витторио Григоло рассказал о любви к России. Он подчеркнул, что любит посещать страну, и отметил, что российская публика «очень тепло принимает».

