Турист приехал в «самое счастливое место» в жизни, попал в аварию и не выжил

Британский турист на мотоцикле столкнулся с автобусом во Вьетнаме и не выжил

Британский турист поехал на отдых во Вьетнам, попал в аварию и не выжил. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что ДТП с летальным исходом произошло в столице азиатской страны Ханое 19 января. 43-летний Райан Хатчинсон ехал на мотоцикле и столкнулся с автобусом, спасти его не удалось.

Брат британца Стивен описал его как искателя приключений, который любил жизнь и питал глубокую страсть к путешествиям. Во время одного из последних разговоров с Хатчинсоном тот признался, что Вьетнам был «самым счастливым местом» в его жизни.

Семья туриста обратилась к общественности с просьбой о помощи покрыть расходы на возвращение тела Хатчинсона в Великобританию. «Мы не богатая семья — живем от зарплаты до зарплаты. Чтобы вернуть его домой, потребуется от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно от 1 до 2 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — признался Стивен.

