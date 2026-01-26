Реклама

Экономика
16:24, 26 января 2026Экономика

У россиян замерзла вода в трубах

В Челябинской области у сотен людей замерзла вода в трубах из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинской области в 30 многоквартирных домах замерзла вода в трубах. Тепла и удобств лишила россиян коммунальная авария, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

На отключение горячей воды и отопления массово пожаловались жители города Карабаш. Доступ к ресурсам россиянам перекрыли неделю назад после серьезной аварии на местной теплосети.

При этом температура воздуха в эти дни опускалась ниже минус 20 градусов Цельсия. В результате вода в трубах замерзла, а в некоторых домах трубы полопались от мороза. Жильцам приходится согреваться всеми доступными способами — включать теплопушки, обогреватели, духовки и даже сварочные аппараты. Сроки возобновления подачи горячей воды коммунальщики пока назвать не могут.

Ранее жители Омска массово пожаловались на холод в домах. По всему городу фиксируют прорывы труб. На улице Орджоникидзе трубы отопления текут уже две недели, а в домах не работают батареи.

