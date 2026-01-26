Реклама

23:46, 26 января 2026

Стало известно об обсуждении в Раде компромиссов с Россией

«Страна»: Украинские депутаты обсуждают компромиссы с Россией, но не публично
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, включая вывод украинских войск из Донбасса, заявило украинское издание «Страна».

Как уточнили журналисты, украинские политики публично боятся об этом говорить из-за риска обвинений в предательстве.

«Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс», — рассказал один из депутатов на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов.

