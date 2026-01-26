Украинский дрон-камикадзе ударил по машине скорой помощи в российском приграничье

Богомаз: В брянском селе Чуровичи дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине скорой

В селе Чуровичи Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что из людей никто не пострадал. По сведениям брянского главы, в результате налета автомобиль оказался поврежден осколками и поражающими элементами.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия начали работать оперативные и экстренные службы.

До этого сообщалось, что ВСУ в ночь на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотниками.

Тогда украинские военные выпустили беспилотники по Краснодарскому краю, Астраханской, Орловской, Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областям, а также по республике Крым. Также украинские дроны ликвидировали над акваторией Черного и Азовского морей.