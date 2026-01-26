Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 26 января 2026Россия

Украинский дрон-камикадзе ударил по машине скорой помощи в российском приграничье

Богомаз: В брянском селе Чуровичи дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине скорой
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В селе Чуровичи Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что из людей никто не пострадал. По сведениям брянского главы, в результате налета автомобиль оказался поврежден осколками и поражающими элементами.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия начали работать оперативные и экстренные службы.

До этого сообщалось, что ВСУ в ночь на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотниками.

Тогда украинские военные выпустили беспилотники по Краснодарскому краю, Астраханской, Орловской, Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областям, а также по республике Крым. Также украинские дроны ликвидировали над акваторией Черного и Азовского морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

    Притворявшегося российским полицейским ради афер рецидивиста раскрыла потеря смартфона

    Страна БРИКС приготовилась к самому масштабному открытию рынка

    Эффект от полного запрета импорта российского газа в Европу оценили

    Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

    Австрия заявила о потере ЕС роли в украинском урегулировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok