Названо условие для успешных переговоров по Украине

Политолог Светов назвал продвижение ВС РФ условием успеха переговоров по Украине

Масштабное продвижение Вооруженных сил России — условие успеха переговоров по заключению устойчивого мира на Украине. Этот фактор в качестве ключевого назвал российский политолог Юрий Светов, его слова приводит «Царьград».

По словам эксперта, для того, чтобы оценить шансы на успешный исход переговоров, нужно следить за сводками из зоны специальной военной операции (СВО).

«Продвижение в Харьковской области, продвижение в Сумской области, удары по местам базирования беспилотников. Вот оттуда надо новости смотреть и понимать, что чем там больше будет продвижения, тем легче будет на переговорах», — заявил он.

