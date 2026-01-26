Реклама

Бывший СССР
13:16, 26 января 2026

В Грузии задержали соратника Фургала

Tbilisi life: В Грузии задержали соратника Фургала Тимофеева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency / Getty Images

В пятницу, 23 января, в Грузии задержали соратника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаила Тимофеева. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi life.

«Тимофеев был задержан по ходатайству прокуратуры Грузии, сославшейся на письмо Московского бюро Интерпола от 24 апреля 2024 года», — говорится в публикации.

Журналисты утверждают, что Грузия не открыла в отношении Тимофеева собственных дел, поэтому его задержание на три месяца произведено с целью предоставить России возможность направить мотивированный запрос об экстрадиции.

Пришедшая в 2012 году к власти партия «Грузинская мечта» официально сохраняет территориальные претензии к Москве и не восстанавливает дипломатические отношения, хотя и налаживает авиасообщение и торговлю с Россией. В сентябре 2025 года президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая в ООН, заявил, что у страны до сих пор не зажили шрамы после военного конфликта с Россией 2008 года.

