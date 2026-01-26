Sohu: Россия стала четким победителем в конфликте на Украине

В начале этого года в конфликте на Украине начали происходить изменения, считают обозреватели китайского портала Sohu. В своей статье китайские авторы пишут, что все зависит от того, какая сторона может поменять ситуацию в выгодном для нее направлении, и Россия это уже сделала.

По мнению обозревателей Sohu, самое большое изменение в конфликте не получится увидеть на карте — оно заключается в новом ритме ведения боевых действий. «Частые наступательные и оборонительные операции сменились на медленные и затяжные. (...) Россия просто прекратила осуществлять крупномасштабные прорывы и переключилась на обстрелы, чтобы постепенно подорвать мобилизационную способность, оснащенность и моральный дух Вооруженных сил Украины», — отмечается в материале.

Авторы китайского портала обращают внимание, что если украинская линия фронта еще может какое-то время продержаться, то в тылу становится все тяжелее. «Это конфликт на истощение», — пишут они.

Военная промышленность также претерпела сильные изменения. По словам обозревателей, Москва не стремилась к абсолютному технологическому лидерству, а предпочла укрепить собственное производство, в то время как западное высокотехнологичное производство вооружений имеет длительный цикл, высокую стоимость и низкую скорость поставок, которая не удовлетворяет потребности фронта. Это, в свою очередь, и подорвало систему внешней поддержки Украины. Запасы государств Европы сократились, и они не смогли быстро нарастить производство. Авторы резюмируют, что победа России является лишь вопросом времени.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) Украине помогут Белоруссия и Россия, Киев окажется ненужным для Запада.