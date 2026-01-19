Лукашенко высказался о судьбе Украины после окончания СВО

Лукашенко заявил, что после СВО Украине помогут только Белоруссия и Россия

После окончания специальной военной операции (СВО) Украине помогут Белоруссия и Россия, Киев окажется ненужным для Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, сообщает РИА Новости.

«Я украинцам всегда намекаю: никто кроме нас им не поможет в послевоенное время», — отметил белорусский лидер.

По его словам, США потеряют интерес к Украине и «отвернутся в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня». Лукашенко также подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине — непростой процесс, но необходимо делать «шаги навстречу» для решения кризисной ситуации.

Ранее Александр Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле. Однако он отдельно подчеркнул, что и он, и дипломаты такого рода высказываний не приемлют.