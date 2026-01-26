CNN: В Конгрессе США начали искать способы выйти из бюджетного кризиса

Американские законодатели взвешивают ряд сценариев финансирования Министерства внутренней безопасности и других федеральных агентств на фоне растущей опасности частичного закрытия государственного аппарата. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Переговоры в Конгрессе резко осложнились после гибели Алекса Претти в Миннеаполисе в результате стрельбы, открытой агентом пограничной службы США. Источники телеканала отмечают, что этот инцидент коренным образом изменил политическую атмосферу на Капитолийском холме, превратив ранее отдаленную угрозу шатдауна в почти неизбежную реальность.

Помощники законодателей, которых цитирует канал, признают, что еще 23 января ни один из участников процесса не предполагал приближения паралича правительства. Однако к 24 января стало очевидно, что путь к компромиссу сужается с каждым часом.

Предыдущий шатдаун американского правительства начался 1 октября 2025 года и стал самым продолжительным в истории США, продлившись 43 дня. На фоне этого месячный дефицит американского бюджета достиг в октябре максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов, а американские военные рисковали временно остаться без зарплат.