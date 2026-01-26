В Кремле оценили переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

В Москве позитивно оценивают трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьёзная работа», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря президента России, дружелюбие на переговорах вряд ли возможно на сегодняшний день. Он также отметил, что было бы неправильно ожидать значительных результатов в рамках первой встречи.

Песков отметил, что Москва не намерена обсуждать вопросы, затронутые на переговорах, в публичном поле. Он подчеркнул, что представители России отстаивают интересы страны и регулярно информируют российского лидера Владимира Путина о результатах проделанной работы.

Официальный представитель Кремля сообщил, что переговоры запланированы на следующую неделю.

23 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную с Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Это условие предполагает контроль России над всей территорией Донбасса.

