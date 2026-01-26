Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 26 января 2026Мир

В Кремле оценили переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Песков: В Кремле положительно оценили встречу России, США и Украины в Абу-Даби
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве позитивно оценивают трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьёзная работа», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря президента России, дружелюбие на переговорах вряд ли возможно на сегодняшний день. Он также отметил, что было бы неправильно ожидать значительных результатов в рамках первой встречи.

Песков отметил, что Москва не намерена обсуждать вопросы, затронутые на переговорах, в публичном поле. Он подчеркнул, что представители России отстаивают интересы страны и регулярно информируют российского лидера Владимира Путина о результатах проделанной работы.

Официальный представитель Кремля сообщил, что переговоры запланированы на следующую неделю.

23 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную с Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Это условие предполагает контроль России над всей территорией Донбасса.

Ранее Песков назвал тревожными данные о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok