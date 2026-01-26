В Кремле прокомментировали информацию о блокаде Кубы

Песков назвал тревожной информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. По информации издания, инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента Дональда Трампа, а также находит поддержку у госсекретаря США Марко Рубио.