В МИД Ирана отреагировали на сообщения о 30 тысячах погибших во время протестов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отреагировал на сообщения западной прессы о якобы 30 тысячах погибших во время протестов в исламской республике за два дня — 8 и 9 января. Он опроверг эту информацию в соцсети X.

«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана?» — задался вопросом представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что внешним силам не удалось реализовать этот план, и теперь они стремятся распространить подобную дезинформацию в средствах массовой информации (СМИ). «Воистину злодейски!» — написал Багаи.

Ранее журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики сообщил, что количество погибших при массовых протестах в Иране могло достигнуть 30 тысяч. Эти данные якобы близки к результатам подсчетов врачей и сотрудников экстренных служб.