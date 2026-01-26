Реклама

В постпредстве России заявили о долговом ярме Евросоюза

Постпредство РФ: ЕС навесил долговое ярмо на будущие поколения европейцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Евросоюз использует коллективные займы для покрытия оборонных расходов, что накладывает долговое ярмо на будущие поколения европейцев. Об этом заявили «Известиям» в Постпредстве России при ЕС.

«Коллективные заимствования используются Евросоюзом и для оказания финансовой помощи Украине, включая одобренный в декабре 2025 года двухлетний “военный” кредит на 90 миллиардов евро. Однако возникает вопрос: справедливы ли такие схемы по отношению к будущим поколениям европейцев, на которых фактически навешивается “долговое ярмо”», — отметили в постпредстве.

Дипломаты подчеркнули, что нынешняя политика Брюсселя провоцирует кризис в европейской промышленности и падение уровня жизни.

Ранее в Швейцарии назвали возможное вступление Украины в ЕС угрозой для бюджета объединения.

