21:22, 17 января 2026

В Швейцарии назвали возможное вступление Украины в ЕС угрозой для бюджета объединения

NZZ: Вступление Украины в ЕС может «взорвать бюджет» объединения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Global Look Press

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может перегрузить бюджет объединения и создать большое количество проблем. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Автор материала напомнил, что на 2024 год население Украины насчитывало примерно 38 миллионов человек, страна имеет значительный сельскохозяйственный сектор, однако очень бедна. «Согласно данным МВФ, валовой внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, составляет примерно половину от показателя Болгарии, которая в настоящее время является беднейшим государством — членом ЕС», — говорится в статье.

В связи с этим, пишет газета, велик риск того, что Украина перегрузит системы трансфертов, в результате чего бюджет Евросоюза «взорвется».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС о предоставлении кредита Украине.

