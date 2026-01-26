Реклама

15:04, 26 января 2026

В Раде выступили против делегации «российской оппозиции» в ПАСЕ

Нардеп Гончаренко: Я один проголосовал против «российской оппозиции» в ПАСЕ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) единственный в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал против созыва делегации «российской оппозиции». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«"Хорошие русские" возвращаются в Ассамблею. Только что состоялось заседание бюро ПАСЕ (это руководящий орган ассамблеи), где я был единственный, кто проголосовал против этого решения», — заявил нардеп.

Он добавил, что ради созыва делегации ПАСЕ нарушила собственную резолюцию, согласно которой оппозиционеры должны были договориться о собственном списке. По его словам, хотя российская оппозиция погрязла в раздорах, ассамблея проигнорировала резолюцию.

Ранее председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос рассказал российским пранк-журналистам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что даже те «оппозиционеры», что войдут в «российскую платформу» ПАСЕ, никогда не получат там реальной власти.

