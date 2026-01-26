Реклама

00:58, 26 января 2026

В украинском App Store появилась игра «Побег из ТЦК»

Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

В украинских сервисах по скачиванию приложений App Store и Google Play появилась игра-симулятор «Побег из ТЦК». Она стала доступна для регистрации в ноябре 2025 года, следует из информации сервисов.

Игра предлагает совершить побег их военной тюрьмы от первого лица, для этого игрокам необходимо «прорыть путь к свободе».

«Прокладывайте подземные туннели, перехитрите охранников и сбегите из строго охраняемой военной тюрьмы, где царит жестокий режим», — указано в описании к симулятору.

Разработчики указывают, что это игра на стратегию, и обещают «реалистичную детализированную тюремную обстановку» и захватывающий сюжет. Средняя оценка от пользователей Google Play составляет 3,3 из 5 баллов.

Ранее одесский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Из-за его контента общественные деятели угрожали ему расправой, а силовики приходили с обысками до его побега с Украины.

