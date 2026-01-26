Реклама

16:33, 26 января 2026

В ВСУ столкнулись с трудностями из-за морозов

NYT: ВСУ испытывают трудности на фронте из-за морозов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности на фронте из-за морозов. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказал украинский сержант с позывным Сол.

«Погода и техника — не друзья», — отметил он, подчеркнув, что снег сильно влияет на работу его подразделения. По словам военнослужащего, пропеллеры некоторых дронов склонны к замерзанию на холоде. Украинские солдаты пытались справиться с этим грея их возле газовых плит или применяя дорогостоящие противообледенительные спреи, однако самым эффективным способом борьбы с наледью оказалось смазывание пропеллеров животным жиром.

Отмечается, что также из-за морозов страдает срок службы батарей беспилотников, а некоторые модели не могут работать в снежную погоду. Кроме того, снегопады снижают видимость, чем пользуются российские военные для продвижения.

При этом журналисты подчеркнули, что зима также может играть на руку ВСУ: опавшие листья больше не обеспечивают маскировку в лесах, а следы на снегу легко заметить сверху. Также низкие температуры повышают эффективность тепловизионных камер на дронах.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал снижение наступательного потенциала России ключевой задачей украинских войск. По его словам, современная война меняется и ВСУ также меняют подход к ее ведению.

