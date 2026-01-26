Реклама

20:15, 26 января 2026Мир

Венгрия вызвала посла Украины в МИД

Орбан: Венгрия вызвала посла Украины в МИД из-за угроз Киева в адрес Будапешта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Венгрия вызвала посла Украины Федора Шандора в МИД. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице премьер-министра страны Виктора Орбана в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в связи с угрозами Киева в адрес Будапешта.

«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов», — говорится в заявлении главы венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы об этом помнить.

