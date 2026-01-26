Реклама

Военкор оценил шансы освобождения Херсона

Военкор Котенок: В среднесрочной перспективе освобождение Херсона маловероятно
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В среднесрочной перспективе освобождение Херсона выглядит маловероятным. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Город, согласно Конституции РФ, являющийся столицей субъекта РФ, по-прежнему находится в оккупации враждебных России сил, и сделать с этим мы пока ничего не можем», — написал он.

Котенок выразил убежденность в возобновлении боев за Херсон, сроков военкор не называет.

По словам Котенка, в ближайшее время вопрос освобождения Херсона не будет подниматься. Он также отметил принципиальное значение Луганской и Донецкой народных республик для России. Военкор подчеркнул, что разрешение украинского кризиса без полного контроля России над территорией Донбасса невозможно.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал о восстановлении портов Херсонской области. По словам Сальдо, порты хотят запустить после прекращения боевых действий.

