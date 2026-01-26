ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на регион России

Минобороны: 16 украинских дронов сбито над Белгородской областью

ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

По данные военного ведомства, в период с 11:00 до 15:00 над приграничным регионом было сбито 16 дронов.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Летательные аппараты, выполненные по такой конструктивной схеме, способны преодолевать сотни километров, неся на себе заряд, эквивалентный нескольким килограммам тротила. В ходе СВО стороны используют такие беспилотники для ударов по тылам. При этом удары ВСУ нередко приходятся по гражданским объектам.

Ранее блогер Борис Рожин предположил, что попытками ударить по Белгороду ВСУ хотят отомстить за блэкаут в ряде крупных городов Украины. Он отметил, что напрямую противостоять российским ударам украинской армии пока не удается.