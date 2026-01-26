Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 26 января 2026Россия

ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на регион России

Минобороны: 16 украинских дронов сбито над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

По данные военного ведомства, в период с 11:00 до 15:00 над приграничным регионом было сбито 16 дронов.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Летательные аппараты, выполненные по такой конструктивной схеме, способны преодолевать сотни километров, неся на себе заряд, эквивалентный нескольким килограммам тротила. В ходе СВО стороны используют такие беспилотники для ударов по тылам. При этом удары ВСУ нередко приходятся по гражданским объектам.

Ранее блогер Борис Рожин предположил, что попытками ударить по Белгороду ВСУ хотят отомстить за блэкаут в ряде крупных городов Украины. Он отметил, что напрямую противостоять российским ударам украинской армии пока не удается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok