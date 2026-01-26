Реклама

Россия
15:00, 26 января 2026Россия

В России объяснили попытки ВСУ атаковать Белгород

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В России объяснили попытки ВСУ атаковать Белгород. О том, чем могут быть мотивированы непрекращающиеся атаки на областной центра, рассказал в Telegram блогер Борис Рожин, освещающий ход специальной военной операции.

Свое сообщение он опубликовал на фоне новых попыток украинских войск ударить по Белгороду.

Атаки на Белгород — попытка ВСУ отомстить за блэкаут в центральной и восточной частях Украины, написал Рожин. Он отметил, что украинские войска не могут справиться с текущей ситуацией. В этой связи удары по энергетическим объектам на Украине будут продолжены, утверждает блогер. «Вечером и ночью последует добавка», — добавил он.

ВСУ продолжают запускать беспилотники по российским регионам — не только приграничным, но и удаленным от Украины на сотни километров. В ночь на 26 января Вооруженные силы Украины атаковали Россию десятками беспилотников. По данным Минобороны, средствами ПВО было сбито 40 дронов. Большая часть из них — 34 единицы — были перехвачены над Краснодарским краем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
