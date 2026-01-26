Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

Российская система ПВО за ночь сбила 40 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 25 на 26 января сбила 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России раскрыли в Минобороны, заявление опубликовано в Telegram.

В оборонном ведомстве сообщили, что под удар попали три российских региона — Краснодарский край, Брянская и Калужская области. Больше всего дронов — 34 единицы — сбили над Кубанью. Кроме того, система ПВО сработала и над Азовским морем, там сбили четыре беспилотника.

Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что на территории двух российских предприятий рухнули обломки беспилотных летательных аппаратов.