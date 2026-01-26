На территории двух российских предприятий рухнули обломки БПЛА

Фрагменты БПЛА упали 2 предприятия в Славянске-на-Кубани, есть пострадавший

Появились новые подробности ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рухнули на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани, сообщается об одном пострадавшем, заявили в Telegram-канале Оперштаба российского региона.

Уточняется, что пострадавший получил травму, которая не угрожает его жизни, его доставили в больницу.

«Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб», — добавили в Оперативном штабе Кубани.

В ночь на 26 января жителей Краснодарского края разбудили звуки взрывов и стрельбы. Обломки украинских БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. В жилых помещениях выбило окна, в одном из них была повреждена кровля.