В российском областном центре сработала система ПВО

Губернатор Гладков: В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде сработала система ПВО. Об этом сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил об уничтожении воздушных целей, не указав их количество. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Незадолго до этого Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал снимок, на котором, предположительно, запечатлены последствия уничтожения одной из воздушных целей. В небе видно облако белого дыма.

В ночь на 26 января Вооруженные силы Украины атаковали Россию десятками беспилотников. По данным Минобороны, средствами ПВО было сбито 40 дронов. Большая часть из них – 34 единицы – были перехвачены над Краснодарским краем.