Замглавы МИД России оценил национальную безопасность страны

Рябков: Национальная безопасность России гарантирована на 100%, нас не запугать

Заместитель Министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС заявил о том, что национальная безопасность страны гарантирована на все сто процентов, и Соединенные Штаты Америки (США) не смогут запугать Россию.

«А если они [США] хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится. Во втором случае — по причине того, что никаких оснований для этого нет», — добавил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД отметил, что у России есть серьезная документальная база, которая описывает концепции применения ядерного оружия и другого в различных ситуациях. А также существует военная доктрина.

«И мы действуем, строго сообразуясь как с собственными международными обязательствами, так и со своими потребностями в плане стопроцентно надежного обеспечения национальной безопасности», — подытожил Рябков.

До этого президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Америка обладает оружием, которое неизвестно остальному миру. Однако никаких подробностей американский лидер больше не привел.

