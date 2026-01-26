Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:40, 26 января 2026Россия

Замглавы МИД России оценил национальную безопасность страны

Рябков: Национальная безопасность России гарантирована на 100%, нас не запугать
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель Министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС заявил о том, что национальная безопасность страны гарантирована на все сто процентов, и Соединенные Штаты Америки (США) не смогут запугать Россию.

«А если они [США] хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится. Во втором случае — по причине того, что никаких оснований для этого нет», — добавил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД отметил, что у России есть серьезная документальная база, которая описывает концепции применения ядерного оружия и другого в различных ситуациях. А также существует военная доктрина.

«И мы действуем, строго сообразуясь как с собственными международными обязательствами, так и со своими потребностями в плане стопроцентно надежного обеспечения национальной безопасности», — подытожил Рябков.

До этого президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Америка обладает оружием, которое неизвестно остальному миру. Однако никаких подробностей американский лидер больше не привел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Замглавы МИД России оценил национальную безопасность страны

    Паром с сотнями пассажиров затонул у берегов Филиппин

    Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

    Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей российского региона

    Аналитик ответил на заявления Украины об отслеживании запуска «Орешника»

    Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

    МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok