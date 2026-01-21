Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 21 января 2026Мир

Трамп заявил о наличии у США оружия, о котором никто не знает. Оно может быть связано с похищением Мадуро

Трамп сообщил о наличии у США оружия, о котором никто не знает
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова об использовании американскими военными звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что Вашингтон обладает такими видами вооружений, о которых никто не знает.

У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения

Дональд Трамппрезидент США

При этом политик не уточнил, какие именно боевые средства имеет в виду и какие из них были задействованы в рамках военной операции в Каракасе.

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Трамп назвал страну с лучшим в мире оружием

Трамп заявил, что в данный момент США можно было бы назвать страной с лучшим в мире вооружением, если бы не низкие темпы его производства. Об этом политик высказался в рамках выступления в резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они (оборонные подрядчики — прим. «Ленты.ру») не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства», — высказал он свое мнение насчет арсенала страны.

Особый акцент Трамп сделал на производстве боевых подлодок. Он подчеркнул, что технологии США в этой сфере опередили другие страны минимум на 15 лет.

Материалы по теме:
Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?
Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?
20 января 2026
Трамп показал свою переписку с Макроном и генсеком НАТО. О чем они пишут и как это выглядит
Трамп показал свою переписку с Макроном и генсеком НАТО. О чем они пишут и как это выглядит
20 января 2026
«Управы на него нет» Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
«Управы на него нет»Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
20 января 2026

В России «никому не известным» оружием Трампа назвали доллар

В ходе захвата Николаса Мадуро в Венесуэле Трамп использовал свое и до этого известное оружие — доллар. Так слова американского лидера о «никому не известном» вооружении в арсенале США прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

У меня ощущение, что все-таки там было оружие, которое все видели и знают. Называется оно доллар. Там без подкупа и предательства где-то в ближнем кругу не обошлось

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Парламентарий напомнил, что военная операция американских силовиков в Каракасе обросла множеством выдуманных деталей. Так, некоторые источники сообщали, что вся охрана Мадуро в один момент оказалась «выключена», а у его телохранителей якобы начала идти кровь из ушей и раскалываться голова.

Колесник добавил, что если после всего этого о секретном оружии никто и не узнал, то его, возможно, и не было вовсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    У России появился неожиданный конкурент на рынке угля

    Песков рассказал о работе Путина над темами прямой линии

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok