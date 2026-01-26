Замкнутый отшельник из хижины в лесу напоследок оставил сыну неожиданное наследство

Пользователь Reddit с ником FabulousPossession73 рассказал о последнем и крайне неожиданном подарке своего отца. По словам автора, при жизни тот был замкнутым и угрюмым ветераном войны во Вьетнаме.

«Он жил в ветхой хижине в лесу, а на смертном одре сообщил, что оставляет мне миллион долларов. У него была алкогольная зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство, а последние полтора года — еще и рак, из-за чего он категорически отказывался пускать меня и моего брата в свою жизнь», — написал автор, добавив, что никогда не был близок с подарившим ему жизнь человеком.

Он отметил, что хотел бы более трогательного прощания с отцом, однако мужчина лишь сказал, что его сын хороший человек, добавив, что любит его. То же самое отшельник сказал и брату автора, оставив и тому миллион долларов в качестве наследства. Остальные 250 тысяч достались тетям и дядям автора. Сам пользователь свои деньги выгодно вложил с помощью финансового консультанта и получает с них ежегодную прибыль.

