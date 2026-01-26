Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 26 января 2026Интернет и СМИ

Замкнутый отшельник из хижины в лесу напоследок оставил сыну неожиданное наследство

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jason Grant / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником FabulousPossession73 рассказал о последнем и крайне неожиданном подарке своего отца. По словам автора, при жизни тот был замкнутым и угрюмым ветераном войны во Вьетнаме.

«Он жил в ветхой хижине в лесу, а на смертном одре сообщил, что оставляет мне миллион долларов. У него была алкогольная зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство, а последние полтора года — еще и рак, из-за чего он категорически отказывался пускать меня и моего брата в свою жизнь», — написал автор, добавив, что никогда не был близок с подарившим ему жизнь человеком.

Он отметил, что хотел бы более трогательного прощания с отцом, однако мужчина лишь сказал, что его сын хороший человек, добавив, что любит его. То же самое отшельник сказал и брату автора, оставив и тому миллион долларов в качестве наследства. Остальные 250 тысяч достались тетям и дядям автора. Сам пользователь свои деньги выгодно вложил с помощью финансового консультанта и получает с них ежегодную прибыль.

Ранее мужчина узнал о ссоре детей из-за наследства и оригинально им распорядился. Он решил потратить все накопления, чтобы у членов его семьи не осталось поводов для конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого рода игры чрезвычайно опасны». Медведев пригрозил ВСУ спецоружием после атаки на резиденцию Путина

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Эпичное уничтожение минометных расчетов ВСУ сняли на видео

    Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

    Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки из магазинов

    Россиянка описала паспортный контроль в Таиланде фразой «чуть не остались на улице»

    Замкнутый отшельник из хижины в лесу напоследок оставил сыну неожиданное наследство

    Обвиняемая в афере с похищением подростка 18-летняя россиянка отреагировала на арест

    Некоторых россиян обязали вернуть часть пенсии государству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok