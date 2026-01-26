Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 26 января 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

Зеленский: Новая трехсторонняя встреча пройдет 1 февраля
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи Украины, России и США. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. (...) Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы», — рассказал украинский лидер.

По его словам, предварительно встреча пройдет 1 февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча в Абу-Даби является началом работы по украинскому урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Россиянин расправился с двухмесячным ребенком

    Самолет аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука

    Доктор Мясников призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сдавать один анализ

    Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности

    Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

    Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

    Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok